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Toroslar’da ‘Mahalle Şenlikleri’ başlıyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yaz akşamları boyunca her gün farklı bir mahallede şenlik düzenleyecek.

16 Temmuz 2019 Salı 14:45
Toroslar’da ‘Mahalle Şenlikleri’ başlıyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yaz akşamları boyunca her gün farklı bir mahallede şenlik düzenleyecek. 42 gün sürecek ‘Mahalle Şenlikleri’nde birçok gösteri ve eğlence vatandaşlarla buluşturulacak.


Mersinlilere sıcak yaz akşamlarında eğlence dolu saatler yaşatacak şenliklerin ilki 17 Temmuz’da Çamlıdere Mahallesi’nde başlayacak. Her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilecek şenliklerle yaz akşamlarının dolu dolu geçmesi amaçlanıyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, Toroslar’da ilk kez hayata geçireceği Mahalle Şenlikleri kapsamında dramadan sihirbazlık gösterisine, Karagöz ve Hacivat’tan ortaoyunu ile İbiş ve Ustası’na kadar birçok gösteri ve eğlence bir arada sunulacak.


Şenliklerle ilgili açıklama yapan Başkan yılmaz, mutlu anların paylaşıldıkça çoğaldığını belirterek, “Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında düzenlediğimiz şenlikler ile vatandaşlarımızın yaz akşamlarına renk katmak istiyoruz. Çocuklarımızın da yaz tatillerinin tadını doyasıya eğlenerek çıkartmalarını, geleneksel birçok oyun ve sahne gösterisiyle de güzel zaman geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.


Hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifli zaman geçireceği şenlik panayırlarında patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapılacak. 17 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerin son durağı ise Çandır Mahallesi olacak.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:45
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