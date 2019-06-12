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Toroslar’da ’Kültür ve Taziye Evi’ projesi hayata geçiyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2019-2024 hizmet dönemi projeleri arasında yer alan Kültür ve Taziye Evi Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
Toroslar’da ’Kültür ve Taziye Evi’ projesi hayata geçiyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2019-2024 hizmet dönemi projeleri arasında yer alan Kültür ve Taziye Evi Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.


Kültür ve Taziye Evi, sadece cenazelerde değil özel gün ve toplantılarda da vatandaşın kullanımında olacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza taziyelerinde kullanmaları amacıyla çadır ve sandalye desteği veriyoruz. Ama bizim görevimiz her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak. Bu amaçla Kültür ve Taziye Evi Projesi’ni en kısa zamanda ilçemize kazandıracağız” dedi.


Manevi değerlere her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “İlçemizde Kültür ve Taziye Evi eksikliğinin olduğunu gördük. İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın cenazelerinde misafirlerini rahat bir şekilde ağırlamaları için taziye evi yapmaya karar verdik. Kültür ve Taziye Evimiz, taziye ziyaretleri haricinde sosyal etkinlikler için de kullanılabilir nitelikte olacak. En kısa zamanda vatandaşlarımızın bu ihtiyacını gidereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
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