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Toroslar’da kentin en büyük kurbanlık pazarı kurulacak

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Korukent Mahallesi’nde kentin en büyük kurbanlık satış alanını kuracak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
Toroslar’da kentin en büyük kurbanlık pazarı kurulacak

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Korukent Mahallesi’nde kentin en büyük kurbanlık satış alanını kuracak.


200 dönümlük alanda çalışmalar yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlıklarını tamamladı.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, besicilerin sağlıklı bir ortamda hayvanlarını barındırmaları ve vatandaşların da rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm koşulların sağlandığını ifade ederek, Mersin’de en büyük kurbanlık satış alanının da Toroslar’da olduğuna vurgu yaptı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar için 29 noktada kurban kesim merkezi kurduklarını da hatırlatan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın belirlenen merkezler dışında kesim yaparak çevrede oluşabilecek kötü görüntüye sebebiyet vermemelerini önemle rica ederiz. Kurduğumuz kesim merkezleri ile sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılmasının önüne geçmek istiyoruz" diye konuştu.


Kurbanlık pazar alanı 1 Ağustos Perşembe günü vatandaşların hizmetine girecek. Tek noktada kurulan kurban pazar alanının yanı sıra ilçe genelinde sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun koşullarda hazırlanan kurban kesim merkezleri olacak.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
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