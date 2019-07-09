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Toroslar’da halk oyunları kursu devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenlediği kurslarla yaşatıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 12:23
Toroslar’da halk oyunları kursu devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenlediği kurslarla yaşatıyor.


2019 sezonu yaz okulları kapsamında açılan halk oyunları kursları, Koray Aydın Stadyumu Halk Oyunları Salonunda, belediye halk oyunları eğitmeni Fatma Erden tarafından veriliyor. Halk oyunlarının halkın duygularını, düşüncelerini ve müziğini yansıtan bir bütün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, “Vatandaşlarımız hobi ya da profesyonel olarak halk oyunları kursuna katılabilir. Kurslarımız bütün bir yıl sürüyor. Yaz aylarında da yaz okulları kapsamında faaliyet gösteriyor. Kültürümüzü yansıtması bakımından önemli olan halk oyunları kursuna ayrı bir önem veriyoruz" dedi.


2019-2020 Halk Oyunları Federasyonu’nun belirleyeceği tarihlerde düzenlenecek olan Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışmasına katılmak için hazırlıklara başladıklarını söyleyen eğitmen Erden ise “Yarışmaya minik, yıldız, genç ve büyük kategorilerinde katılacağız. Yakın zamanda da Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği 2019 Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışmasında Mersin il birincisi ve bölge üçüncüsü olduk. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyorum ve önümüzdeki yarışmalarda da derece elde edeceklerine inanıyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu imkanı sunduğu için Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederiz" diye konuştu.


Yaklaşık 70 kişinin eğitim aldığı kurslarda halay, horon, zeybek, kafkas, trakya ve kaşık gibi farklı kültürleri yansıtan folklorik oyunlar öğretiliyor. Halk oyunları dersleri yetişkinlere 17.30 ile 20.30 saatleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün veriliyor. Çocuklar için de eğitimler halk oyunları yaz kursları kapsamında önümüzdeki hafta başlayacak. Kursa kayıt olmak isteyenler Toroslar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:23
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