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Toroslar’da çocuklara ‘yaratıcı drama’ eğitimi

Toroslar Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk kattığı mahalle şenlikleri öncesinde çocuklara, ‘yaratıcı drama’ eğitimi de veriliyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:13
Toroslar’da çocuklara ‘yaratıcı drama’ eğitimi

Toroslar Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk kattığı mahalle şenlikleri öncesinde çocuklara, ‘yaratıcı drama’ eğitimi de veriliyor. Derslerde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.


Toroslar Belediyesi tarafından 42 mahallede gerçekleştirilen etkinlik öncesinde çocuklar şenlik alanında toplanarak, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz’dan ders alıyor. Çocukların eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardığı dersin sonunda ise kısa bir tiyatro oyunu da sunuluyor.


Derslerle ilgili bilgi veren Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Topuz, yaratıcı dramının çocukların becerilerinin keşfedilmesinde etkili bir yöntem olduğunu kaydetti. Çocuklara böyle bir imkanı sunduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür eden Topuz, “Belediyemizin 42 mahallede düzenlediği mahalle şenliği öncesinde çocuklarımızı yaratıcı drama ile tanıştırıyoruz. Onlarla eğleniyor ve oyunlar oynuyoruz. Eğitimin sonunda 2-3 dakikalık bir oyun da çıkarıyoruz. Aileler de bu etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yılmaz ise çocukları sanatsal ve kültürel eğitimlerle buluşturmaya önem verdiklerini söyledi. Çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Yılmaz, “Günümüzde çocuklarımız, internet ve televizyonun etkisi altındalar. Bu etkinlik ile amacımız çocuklarımızın kendi yaşıtlarıyla vakit geçirmelerini ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:13
  1. sanat
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