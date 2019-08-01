Toroslar’da açık hava sinema günleri ve mahalle şenlikleri devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin her gün farklı bir mahallede düzenlediği açık hava sinema günleri ve mahalle şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Kızılbağ, Dalakderesi, Şahinpınarı, Yüksekoluk, Evrenli ve Düğdüören mahallelerinde gerçekleşen açık hava sinema günlerinde Yeşilçam’ın unutulmaz aile filmleri ile nostalji keyfi yaşanırken Musalı, Güneykent, Horozlu, Işıktepe, Değnek ve Yeniköy mahallerinde de mahalle şenlikleri ile yaz akşamları renklendi. Sinema gösterimleri öncesinde uzman psikolog tarafından aile ve aile bağları üzerine sunum yapılarak ardından da her mahalle için özel olarak hazırlanan tanıtım belgeseli ile mahallelerin güzellikleri anlatılıyor. Kendi mahallelerinin belgeselini beğeniyle izleyen vatandaşlar, kimi yerde duygulanırken kimi yerde de hep birlikte kahkahalar atıyor. Düğdüören Mahallesin’nde gösterimi yapılan tanıtım belgeselinde ise Kıymet isimli teyze söylediği türkülerle dikkat çekti. Başkan Yılmaz, Kıymet teyzenin elinden tutarak sahneye çıkarması isemahalleli tarafından alkışlarla karşılandı. Sahnede türküler söyleyen Kıymet Karşılayan’a Başkan Yılmaz mikrofon tutarak eşlik etti. En son Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleşen şenlikte ise özellikle çocuklar drama, sihirbazlık, Karagöz ve Hacivat, ortaoyunu ile ibiş ve ustasına kadar birçok gösteri ile doyasıya eğlendi.

Mahalle şenlikleri ve açık hava sinema günlerinde 7’den 70’e herkesin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, etkinliklere katılım gösteren herkese teşekkür ederek, “Rutin hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında faaliyetler yapmaya, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizleri de çok mutlu ediyor. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışacağız" dedi.

Yılmaz, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.