Toroslar’da Açık Hava Sinema Günleri başladı

Toroslar Belediyesi’nin, yaz dönemi boyunca her hafta bir mahallede gerçekleştireceği Açık Hava Sinema Günleri, Aladağ Mahallesinde “Neşeli Günler” filmiyle başladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği önem çerçevesinde hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günleri Projesi, ilk gösterim ile vatandaşlar tarafından da beğeni kazandı. Her gün farklı bir mahallede Yeşilçam’ın aile bağlarının öneminin anlatıldığı filmleri vatandaşa yeniden izleme imkanı sunacak projenin ilk filmi, yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı, başrollerini ise Türk sinemasının usta oyuncuları Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda’nın üstlendiği unutulmaz aile filmi “Neşeli Günler” oldu. Filmle Mersinliler nostalji yolculuğuna çıkarken, açık havada da film izleme keyfi yaşandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, eski günlerde olduğu gibi yazlık sinemaların ruhunun yeniden canlanması ve vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi. Bu heyecanı kendileriyle paylaşan vatandaşlara teşekkür eden Yılmaz, “Göreve gelirken projelerimizden bahsettik ve bu projelerimizi bir plan dahilinde hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette rutin çalışmalarımız olan denetimler, yolların yapılması, parke döşenmesi gibi hizmetleri yerine getireceğiz ama bir taraftan da sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık vereceğiz” dedi.

Mersin’de ilk yazlık sinemanın 1920’de kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, “İlimizde sinemaya verilen önem o yıllardan günümüze kadar devam etmiştir. Bizler Yeşilçam’ın usta oyuncularının filmleriyle büyüdük. Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Cüneyt Arkın ve daha birçok usta isim bizlere çok güzel filmler bıraktı. En önemlisi de aile sıcaklığını yaşattılar. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen her izlediğimizde bizlere aynı duyguları yaşatan beyaz perde, değerini her zaman koruyacak” diye konuştu.

Patlamış mısır ve gazoz ikramının da yapıldığı film günlerinin ikinci gösterimi ise Değnek Mahallesinde gerçekleştirilecek.