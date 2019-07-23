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Toroslar’da, 2’nci etap yüzme kursları başladı

Toroslar Belediyesi’nin, yaz okulları kapsamında düzenlendiği yüzme kurslarının 2’nci etabı başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:44
Toroslar’da, 2’nci etap yüzme kursları başladı

Toroslar Belediyesi’nin, yaz okulları kapsamında düzenlendiği yüzme kurslarının 2’nci etabı başladı. Kursa, 7-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, 35 TL ödeyerek katılabilecekler.


Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde olimpik yüzme havuzunda verilen yüzme derslerinin 2’nci etabı toplam 4 hafta sürecek. Toroslar ilçesinde ikamet eden öğrencilere ücretsiz servis imkanı da sunulduğu kurslara kayıtların devam ettiği bildirildi. Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, belediye hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 TL ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi’nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu Tesisinde bulunan Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğü’ne başvurularını yapabilecek. Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:44
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