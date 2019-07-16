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Toroslar’da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anıldı

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

16 Temmuz 2019 Salı 13:07
Toroslar’da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anıldı

Toroslar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıldönümünde düzenlediği programda 15 Temmuz şehitlerini andı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ToroslarBelediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde Yunus Emre KültürMerkezi’nde gerçekleştirilen programı, AK Parti ve MHP teşkilatları ile ilçe protokolü,belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, belediyepersoneli ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından konuşan Başkan Yılmaz,şehitlere rahmet dileyerek, “15 Temmuz hain darbe girişiminde korkusuzca direnen,kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen azizşehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. O zulüm dolu gecede fedakarca,kahramanca, işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükranve saygılarımı sunuyorum” dedi.


15 Temmuz’un tarihi bir hesaplaşma ve tarifsiz bir hıyanet olduğunu söyleyenBaşkan Yılmaz, “Üzerinde yaşadığımız çetin ve kutsal coğrafyada var olmanınbedeli, gerçek milli vicdan tarafından her zaman bilinmiştir. Kurtuluş Savaşımız,cumhuriyetimizin kuruluşu ve çok partili döneme kadar olduğu gibi, bu dönemdensonra da ülkemiz mevcudiyetine ve demokrasisine kasıt hiçbir zaman sonaermemiştir. Çanakkale’de müstevlilerin yarım bırakmak zorunda kaldıkları zulmü, hainFETÖ’cüler 15 Temmuz 2016’da tamamlamak istemişlerdir. Milli mücadeledekovalanan Türk düşmanları, yıllar sonra yeniden önce Türkiye’yi teslim almaya, dahasonra da tepeden tırnağa tasfiye etmeye kalkışmışlardır. Yani özetle 15 Temmuztarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir hıyanettir” diye konuştu.


“Milli birlik ruhu hesaplarını boşa çıkarmıştır”


Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün, ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözüne dikkatçeken Yılmaz, “Milli egemenliğin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu günü Kurtuluş Savaşıve sonraki döneme benzetiyorum. Bir tarafta mandacılar vardı. Bir tarafta da tekkurtuluşun tam bağımsızlık olduğuna inanan kuvvai milliyeciler vardı. 15 Temmuz’abaktığımızda da Allah’a şükürler olsun ki, tüm milli güçler ve vatanseverler bir arayageldi ve bu hain darbe girişimini savdı. 15 Temmuz’un en acı yönlerinden bir tanesi


de kıymet ve değer verdiğimiz dini manevi değerler istismar edilerek bu darbegirişiminin yapılmış olmasıdır. O gün tereddüt etmeden tankların önüne çıkanvatandaşlarımız bu kalkışmayı durdurmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada milli irade tecelli edecek ve galip gelecektir. Allah bu millete bir daha 15temmuzları yaşatmasın” ifadelerini kullandı.


“Aziz milletimiz, hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir”


Programda konuşan 26. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise“Bizden sonra da inşallah çocuklarımız, torunlarımız bağımsız bir şekilde bu ülkedeyaşayacak. Bu aziz millet hiçbir zaman bu hainlere fırsat vermeyecektir. Tümşehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.


Duygusal anların yaşandığı program, 15 Temmuz günü yaşanan olayların videogösterimi ile son buldu. Başkan Yılmaz, programın ardından Mersin Valiliği’nindüzenlemiş olduğu anma yürüyüşüne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:07
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