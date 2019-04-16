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Toroslar EDAŞ, Mersin’deki bakım onarım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrikdağıtımı kapsamında 2019 yılının ilk çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ileyatırımlarına devam etti.

16 Nisan 2019 Salı 14:33
Toroslar EDAŞ, Mersin’deki bakım onarım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrikdağıtımı kapsamında 2019 yılının ilk çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ileyatırımlarına devam etti.


Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirenToroslar EDAŞ, Mersin’de yılın ilk çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımısayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 9078 trafo ve 19 bin 882 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.


Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ta 5 bin 201 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, yine aynı ilçelerde 352 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 8 pano ile 29 trafo da elden geçirilirken, 7 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.


Toroslar EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 9 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 192 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ve 2 trafomerkezi montajı da tamamlandı.


Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2019 yılının ilkçeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.


Mersin’deki bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:33
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