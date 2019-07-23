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Toroslar EDAŞ, Adana’daki bakım onarım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Adana’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının ikinci çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

23 Temmuz 2019 Salı 11:38
Toroslar EDAŞ, Adana’daki bakım onarım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Adana’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının ikinci çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.


Toroslar EDAŞ, Adana’da hizmet verdiği 11 bin 924 trafo ve 27 bin 784 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.


Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli’de 14835 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine aynı ilçelerde 283 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 13 elektrik panosu, 30 trafo merkezini elden geçirdi. Ayrıca 39 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.


Adana’da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 75 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri kentte 2212 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 58 elektrik panosu ve 23 trafo merkezi montajı da tamamlandı.


Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2019 yılının ikinci çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:38
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