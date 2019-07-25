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Toroslar, Dünya Bocce Volo Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Toroslar Belediyesi, Büyük Erkekler Dünya Bocce Volo Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
Toroslar, Dünya Bocce Volo Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Toroslar Belediyesi, Büyük Erkekler Dünya Bocce Volo Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen’i makamında ağırlayarak, şampiyona ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


5-10 Kasım tarihleri arasında Toroslar Bocce Tesisi’nde gerçekleştirilmesi planlanşampiyonanın Toroslar’da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirenBaşkan Yılmaz, “İnşallah hem ilçemizin hem de şehrimizin tanıtımı açısından çok önemlibir organizasyon olacak” dedi.


Bocce Takımı, Türkiye Petank 1.Lig Şampiyonu Oldu


Başkan Yılmaz, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman’da yapılan ‘15 TemmuzŞehitlerini Anma Türkiye Bocce Petank 1. Lig Şampiyonası’nda birinciliği elde edenToroslar Belediyesi Bocce takımı ile de bir araya geldi. Federasyon Başkanı Türkmen ile antrenör Niyazi Kutlay’ın da hazır bulunduğu ziyarette, sporcuları tebrik ederek başarılarını devamını dileyen Yılmaz, “Bocce Takımımız, 2018 -2019 sezonu Bocce 1. Lig Şampiyonluğunun ardından, Bocce Petank 1. Lig Şampiyonluğunu da göğüsledi. Bütün disiplinlerden milli takım kamplarına oyuncu yollayan ve Türkiye şampiyonalarında madalyalara doymayan kulübümüz, bocce branşında ilçemizi ve kentimizi Türkiye’nin bir numarası yapmayı başardı. Bunun üzerine Büyük Erkekler Dünya Bocce Volo Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olmanın büyük gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.


Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ise sporave sporcuya sunduğu desteklerden ve bocce branşına verdiği önemden dolayı BaşkanYılmaz’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
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