Toroslar Belediyesi’nin mali işleri Büyükekiz’e emanet
.23 Temmuz 2019 Salı 12:31
Toroslar Belediyesi’nde mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığıgörevine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanıyken görevdenalınan Cengizhan Büyükekiz getirildi
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve geldiğinden bu yana ilkbaşkan yardımcılığı atamasını mali işlere yaptı. Mali işlerden sorumlu başkanyardımcılığını yürütecek olan Cengizhan Büyükekiz, bugün görevine başladı.
Büyükekiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 1 dönem Mali İşler Daire Başkanlığıgörevini yürütmüş, 31 Mart seçimlerinden sonra görevden alınmıştı.
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