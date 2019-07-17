Toroslar Belediyesi’nin inşaatından malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Toroslar Belediyesi’nin yapımı süren dükkan ve konut projesi inşaatından malzeme çalarak kaçmaya çalışan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polisin gözaltına aldığı 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toroslar Belediyesi’nin Korukent Mahallesi’nde, Mersin Şehir Hastanesi’nin karşısında başlattığı, 40 dükkan ve 384 dairenin yer alacağı ‘Konut ve Dükkan Projesi’nin devam eden inşaatında hırsızlık olayı yaşandı. Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bazı şahıslar inşaat alanına girerek çinko ve inşaat malzemesi çalıp olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, olaya ilişkin açıklamasında, polise ihbarı kendilerinin yaptığını belirterek, “Belediyemize ait inşaat şantiyesinden malzeme çalmak isteyen 4 kişi, malzemeleri kamyona yüklerken zabıta ekibimiz tarafından suçüstü yakalandı” dedi.

Devlet malından bir hırka dahi çalınmamasını öğütleyen bir anlayışın mensupları olarak, kamu malına sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Devlet malı, milletin öz sermayesidir. Kamu malına zarar verenler aslında farkında olmadan kendi mallarına zarar vermiş oluyorlar. Belediyenin bir tek çivisini bile feda etmeyiz. Bu nedenle emniyet ekiplerimizle işbirliği yaparak, inşaat malzemelerini çalmak isteyen 4 kişiyi adalete teslim ettik. Ayrıca kendilerine idari para cezası uygulandı. Öz sermayemize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını umuyorum” ifadelerini kullandı.