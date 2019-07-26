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Toroslar Belediyesi kreş ve gündüz akım evi açılıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Umay Ana Kreş ve GündüzBakım Evi, yeni eğitim öğretim yılında minik öğrencilere kapılarını açacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:30
Toroslar Belediyesi kreş ve gündüz akım evi açılıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Umay Ana Kreş ve GündüzBakım Evi, yeni eğitim öğretim yılında minik öğrencilere kapılarını açacak.


Korukent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’ndaki binada okul öncesi eğitime uygun bir şekilde tasarlanan ‘Umay Ana Kreş ve GündüzBakım Evi’, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete başlamak için son hazırlıklarını tamamladı. 1 Ağustos’ta ön kayıtların alınacağı kreşte, çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaç edinen montessori eğitimi, İngilizce, drama, güzel sanatlar, ebru-seramik ve dans ile robotik kodlama eğitimleri verilecek. Objektif, sözel ve zihinsel testlerin de yapılacağı kreşte, 2 ana ve 2 ara öğün sunulacak ve isteyen velilere servis imkanı da sağlanacak. Yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek olan kreşten, 0-6 yaş arasındaki yaklaşık 100 çocuk faydalanacak. 2 katlı bir binada 60 metrekarelik oluşturulan her sınıfta iki öğretmen görev yapacak. 7.30 ile 18.30 çalışma saatleri arasında çocukların gelişimlerini destekleyici bir hizmet anlayışı ile sosyolog gözetiminde eğitimler verilecek. Aileler çocuklarının kayıtlarını, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık, sağlık raporu veya aşı kartları ile yaptırabilecek. Öncelik ise Toroslar ilçesinde ikamet eden aileler ile çalışan anne ve babalar olacak.


Öte yandan kreş ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0507 512 42 80 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirler.


Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, okul öncesi eğitime önem verdiklerini belirterek, "Amacımız, çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmaktır. Sağlam bir eğitim hayatının temelleri okul öncesi eğitimle atılır. Bu yüzden okul öncesi eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak, çocuklarımızın eğitim hayatlarına sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı olmak adına belediyemiz bünyesinde kreş açıyoruz. Çalışan ebeveynlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri kreşte, çocuklar yaşıtlarıyla keyifli vakit geçirebilecekler. Çocuklarımızın bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyeceğimiz kreşimizde, geleceğimizin değerli yüzleri çocuklarımıza iyi bakacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:30
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