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Toroslar Belediye Meclisi, Belediye Spor Kulübüne 200 bin lira nakdi yardımı onayladı

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Meclisi, Toroslar Belediye Spor Kulübüne 200 bin lira yardım yapılmasını kararlaştırdı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:11
Toroslar Belediye Meclisi, Belediye Spor Kulübüne 200 bin lira nakdi yardımı onayladı

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Meclisi, Toroslar Belediye Spor Kulübüne 200 bin lira yardım yapılmasını kararlaştırdı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü’nü yeni sezona hazırladıklarını söyledi.


Toroslar Belediyesi’nin Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Yılmaz başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, Toroslar Belediye Meclisi’nin 2019 yılı aylık tatilinin ağustos ayı olması karara bağlandı.


Toplantıda ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi hükümlerine göre; Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan ve amatör olarak faaliyette bulunan Toroslar Belediyesi Spor Kulübüne belediye bütçesinden nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. Bu teklif kapsamında Toroslar Belediye Spor Kulübü’ne 200 bin lira nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Başkan Yılmaz, “Toroslar Belediye Spor Kulübü’nün yeni sezona hazırlanması için nakdi yardım yapmaya karar verdik. Spor Kulübümüzün faaliyetlerine en iyi şekilde devam etmesini istiyoruz. Önemsediğim konuların başında Toroslar’da yaşayan çocukların farklı spor branşlarında eğitim görmeleri sağlamak geliyor” dedi.



“Amacımız, uzun süreli fayda sağlamak”


Belediyeye ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin teklif ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, “Bu binaları verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyoruz. Hizmette süreklilik esastır. Bir model belirleyeceğiz ve bu modelin sürdürülebilir olması gerekir. Benim için önemli olan iyi hizmet verebilmek. Kalite standartlarını arttırmak istiyoruz. Amacımız, uzun süreli fayda sağlamak” diye konuştu.


Vatandaşlara Toroslar Belediyesi kreşi sözü verdiklerini de anımsatan Yılmaz, “Bu sözümüzü yerine getirirken bünyemizde bulunan gayrimenkullerden faydalanmak istiyoruz. Bu projenin kiralama ile daha sağlıklı yapılacağını düşünüyorum. Böyle bir kreş açarsak tabi ki de Mersin’in en iyi kreşini yapmamız gerekir” ifadelerini kullandı.


Üzerinde durduğu projelerden birinin de yoksul çocuklar için kurulacak olan “bilgi evi” olduğunu ifade eden Yılmaz, başarılı ve yoksul çocuklara eğitim desteği vermek istediklerini vurguladı.


Bir sonraki toplantının 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü yapılması kararlaştırılan toplantı, dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:11
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