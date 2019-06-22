Toroslar, Bahar Şenliği ile şenlendi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi’nin katkılarıyla, Osmaniye Mahallesi’nde düzenlenen 10.Bahar Şenliği’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik, Semt Spor Sahasında vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahbaz yaptı. Muhtar Şahbaz, bu yıl 10’uncusunu düzenledikleri şenliğin amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyleyerek, mahallesine yapılan tüm hizmetlerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’a teşekkür etti.

Başkanı Yılmaz da “Vatandaşlarımızı ilgilendiren her şey bizi de ilgilendirir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve problemlerini çözmek bizim işimiz. Projelerimizi de bunları düşünerek yapıyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bizleri bir araya getiren mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Solist Esra Yağmur ve Türkücü Mehmet Yakar’ın sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şenlikte, Muhtar Şahbaz, Başkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.