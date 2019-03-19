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Toros Üniversitesi’nde “Finansal Okur Yazarlık” paneli

Toros Üniversitesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, “Finansal Okur Yazarlık” paneli düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 15:39
Toros Üniversitesi’nde “Finansal Okur Yazarlık” paneli

Toros Üniversitesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, “Finansal Okur Yazarlık” paneli düzenlendi.


45 Evler Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel, DİTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panel öncesi konuşan Dekan Süleyman Türkel, "Hayattaki savaşımızı kazanmak için para önemlidir. Para kazanılıyor ama asıl önemlisi onu nasıl yöneteceğimiz, nasıl yönlendireceğimizdir. Eğer bunu bilemezseniz, maalesef o para sizden uçup gidiyor. Parayı yönetebilmemiz için tecrübeye ihtiyacımız var ama tecrübe her zaman yetmiyor. Para olduğu zaman önemli değil, ama olmadığı zaman o kadar önemli ki hayatımızda ki en önemli araç olarak karşımızı çıkıyor. Dolayısıyla parayı nasıl yöneteceğimizi, nasıl değerlendireceğimizi, neler yapabileceğimizi veya yapamayacağımızı bilmek mecburiyetindeyiz. Finansal okur yazarlık sadece kişisel amaçla değil, toplum açısından da çok önemli" dedi.


Başkan Ferudun Gündüz ise paraya ulaşmanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Elde etmiş olduğunuz kazancı sağlıklı bir şekilde ihtiyaçlarımıza uygun bir şekilde kullanmak ve bir kısmının da tasarrufa ayrılması çok önem arz ediyor. Ülkemizde bu konuda ki bilinç seviyesi maalesef oldukça düşük, toplam tasarruf oranımız yüzde 13 civarında. Türkiye sürekli içeriden ve dışarıdan borçlanan bir ülke, bu da yeterli tasarruf yapmadığımız anlamına geliyor" şeklinde konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Başkan Gündüz’ün yaptığı panelde, Mersin Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Ege, bankacılık ve finans uzmanı Hasan Kurtulan ve Toros Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Seda Turnacıgil, finansal okur yazarlık konusu hakkında bilgiler verdi.


Konuşmaların ardından yeni kurulan DİTAV korosu mini bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin sonunda panelistlere teşekkür plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:39
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