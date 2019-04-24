Toros Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri başladı

Toros Üniversitesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ’Bilimsel Kültürel ve Sportif Etkinlikler Haftası’ yapılan açılış töreniyle başladı.

45 Evler Kampüsü’nde bulunan Avni Nart Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kemal Akgül, 4 sene boyunca Türkiye’de olan kötü gelişmelere saygı göstererek bahar şenliklerini sadece bilimsel, kültürel ve sportif olarak düzenlediklerini belirterek, "Elden geldiğince bizleri motive edecek etkinlikler ve paneller düzenlemeye gayret ettik. Bu sene hepimizin heyecanla beklediği konser zemini sene başından hazır olduğu çok belliydi. Eğitimin ötesinde yaşamın içerisinde sloganımızı hatırlatarak, keyifli bir şenlik geçirmemiz dileğiyle" dedi.

Rektör Haluk Korkmazyürek, bahar şenliklerinin üniversitelerde bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Her üniversite de değişik formatlarla kutlanıyor. Bu sene hem müzik hem tiyatro hem bazı öğrenci topluluklarımızın bilimsel ve akademik faaliyetleri hemde sportif olmak üzere 4-5 farklı boyutta bu 3 günü dolu dolu yaşayacağız. Tabi bahar şenliğinin zamanının gelmesi bazılarımız için bir üst sınıfa yaklaşmanın, bazılarımız içinde daha da güzel olarak mezuniyete yaklaşmanın bir işareti oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 Bahar Şenliğimizin üniversitemize ve tüm gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, mini bir konser verdi. Daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Karadeniz yöresine özgü oyunlarını sergiledi. Açılışta son olarak ise Toros Üniversitesi Dans Topluluğu, sahneye çıktı.

Bugün başlayan bahar şenlikleri, 3 gün sürecek.