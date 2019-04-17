Toros Üniversitesi, EMO ile işbirliğine gidiyor

Toros Üniversitesi ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bahçelievler Kampüsü’nde bulunan rektörlük makamında gerçekleştirilen törenle işbirliği için imzalar atıldı. İmza törenine, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, EMO Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeren, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Havare, ve EMO üyeleri katıldı. Düzenlenen işbirliği protokolü Rektör Korkmazyürek, EMO Şube Başkanı Atar ve YETAM Müdürü Havare tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Toros Üniversitesi ile EMO Mersin Şubesi arasında yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik ortak araştırma projesi, konferanslar gibi bilimsel etkinlikler düzenlemede ve ortaklaşa eğitim, danışmanlık, kurslar gibi faaliyetlerde işbirliği içerisinde hareket edilmesi kararı alındı.