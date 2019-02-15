0553 313 94 23

Toros Tarım, Antalyalı çiftçiyi otomobil sahibi yaptı

Şirketin düzenlediği kampanya kapsamında, Toros Tarım'ın özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalyalı Salih Özen otomobil kazandı- Kampanya çerçevesinde otomobilin yanı sıra, motosiklet, bilgisayar, televizyon ve cep telefonu gibi pek çok hediye de sahiplerini buldu

15 Şubat 2019 Cuma 12:40
Toros Tarım, Antalyalı çiftçiyi otomobil sahibi yaptı
İSTANBUL (AA) - Toros Tarım'ın düzenlediği kampanya kapsamında, şirketin özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalyalı Salih Özen otomobil kazandı.

Toros Tarım'ın açıklamasına göre, şirketin çiftçilere yönelik kampanyası sonuçlandı.

Şirketin özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalya Aksulu Salih Özen otomobil kazandı. Özen'e kazandığı araç Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral tarafından teslim edildi.

Otomobil teslim töreninde konuşan Göral, çiftçi ve üreticilerin Toros Tarım markasına olan güveninden bahsetti. Göral, "Yıllardır Toros Tarım markasına güvenen çiftçilerimizi mutlu etmek bizi de motive ediyor. Bu tarz kampanyalarla üreticilerimizin yanında olduğumuz göstermek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Kampanya kapsamında otomobilin yanı sıra bir adet scooter, 2 adet uydu alıcılı TV, 2 adet notebook, 2 adet cep telefonu, 10 adet tarla uydu takibi sistemi, 50 adet de 100 TL'lik hediye çeki sahiplerini buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:40
  1. Toros Tarım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı
    1. Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı
    2. OMÜ’den İSG protokolü
    3. Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri..
    4. Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür..
    5. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    6. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    7. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    8. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    9. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    10. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    11. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    12. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    13. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    14. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    15. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    16. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    17. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    18. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    19. Antalya’da alabora olan teknede can..
    20. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    21. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    22. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    23. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    24. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    25. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    26. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    27. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    28. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    29. Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık..
    30. ANALİZ - Küresel güç kayması ABD’yi..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi