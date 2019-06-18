Toros kadınlarında yeni dönem heyecanı

Manavgat Belediyesi,“Toros Kadınları Emek Pazarı”nda, yeni dönemde tezgah açmak isteyen emekçi kadınlar için, Atatürk Kültür Merkezi’nde iki gün süren eğitim seminerleri düzenledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in kadına yönelik projelerinden en önemlisi olan Toros Kadınları Emek Pazarı’nda 5. Dönem çok yakında başlayacak. Manavgat Belediyesi “ Toros Kadınları Emek Pazarı”nda, yeni dönemde tezgah açmak isteyen emekçi kadınlar için, Atatürk Kültür Merkezi’nde iki gün süren eğitim seminerleri düzenledi. Düzenlenen seminerin ilk gününde, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Öğretim üyesi Hasan Fehmi Öz mutfak sanatları hakkında bilgilendirme yaparken, Eda İlbasmış ise iletişim ve satış pazarlama konusu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Seminerin ikinci gününde Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Ayşegül Daş, hijyen eğitimi konusunda bilgi verdikten sonra kadın girişimcilere “Hijyen Sertifikası Sınavı” düzenlendi.

Yeni sezon 22 Haziran’da

Manavgat Belediyesi tarafından 5’inci dönemin ilk eğitim seminerinden oldukça faydalandıklarını belirten emekçi kadınlar, üretilen proje ve desteklerden dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Şükrü Sözen’ ise 5’inci döneme katılım gösteren emekçi kadınlara başarılar diledi. Başkan Sözen, “ 5’,nci dönemimize katılarak projemizde yer alan emekçi kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz bizim için son derece önemli bir noktada. Bizleri bugünlere getiren en değerli varlıklarımızın, toplum içerisinde en özel yerde olması gerektiğine inanıyorum. 22 Haziran Cumartesi günü kurulacak olan “Toros Kadınları Emek Pazarı” na bütün Manavgat halkımızı davet ediyorum” dedi.