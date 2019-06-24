0553 313 94 23

Toros, "Aday olarak Engin Kızılkan arkadaşımızın arkasındayız"

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı’nın önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimlerinde Hazirun Listesi’nden adının çıkarıldığı gerekçesiyle aday olamadığını ifade eden Alaaddin Toros, başkan adayı Engin Kızılkan’ı desteklediğini açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:17
Toros, "Aday olarak Engin Kızılkan arkadaşımızın arkasındayız"

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı’nın önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimlerinde Hazirun Listesi’nden adının çıkarıldığı gerekçesiyle aday olamadığını ifade eden Alaaddin Toros, başkan adayı Engin Kızılkan’ı desteklediğini açıkladı.


Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde Osman Köksal Bahar başkan seçilmişti. Seçimin adaylarından Alaaddin Toros, genel kurulun divan teşekkülünün usule aykırı olduğu, toplantıda bulunmayan kişiler yerine başka kişiler tarafından imzalar atıldığı, seçimin yapıldığı salonda misafirler ile delegelerin bir arada oturdukları, seçilme yeterliliğine sahip olamayan, diğer başkan adayının 16 yaşındaki oğlunun salon görevlisi olarak görevlendirildiği, delegelerin oylarım kullanırken baskı altına alındığı iddiaları ile iptaline karar verilmesi yönünde Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açtı.


Bunun üzerine görülen duruşmada seçim iptal edilerek odaya kayyum atandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimde Hazirun Listesi’nden adının çıkarıldığı için aday olamadığını açıklayan Alaaddin Toros, "Önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul var. Onunla ilgili daha önce 2018 yılında yapılan kongrede usulsüzlükler oldu. Bu kongrenin iptali için ben dava açtım. İptal edildi. İptal edildikten sonra yapılacak olan seçimde beni hazirun listesinden silmişler. Şoförler Odası yönetimi ve oradaki başkan yok hükmünde. Bunlar beni seçime sokmamak için ayakoyunu yapıyorlar. Ben şimdi bana yapılan kumpasın tekrarını görüyorum. Elimde benim belgeler de var. Beni istedikleri gibi savcılığa verebilirler. Ben belgelerimi sunarım. Bendeki belgeler savcılıkta da var. Şimdi İdare Mahkemesinde dava devam ediyor ama başkanvekilliği yapacağım arkadaşım Engin Kızılkan’ı aday olarak çıkarıyorum. Sonuna kadar da arkasındayım. Destekliyorum. Zongludak’taki şoför esnafı gerekli cevabı verecektir. Sahtekarlığı yapan şoförler odası yönetimi ve başkanı, aslında seçime girememesi lazım aslında kayyum atanmış. Kayyum atanan yerde kesinlikle aday olamaması lazım. Biz bunun önlenmesini istiyoruz. Müracaatımızı da divana yapacağız" dedi.


Adaylığını açıklayan Engin Kızılkan da "Geçen sene 4 aday girdik bu yarışa. Rakip arkadaşlara hiç bir kırıcı laf hiç bir aşağılayıcı, yalan dolan, söz söylemedim. Şuan bakıyorum ki mevcut başkan diyor ki Engin Bey’i ben yaptığı bir şey üzerine gönderdim. Bakın bu benim istifa dilekçem noter onaylı bu da dilekçeme verilen cevap. Madem beni gönderdin dersin şu şu olaylardan sonra gönderdim ama burada dilekçeme istinaden bazı duraklardan da duyuyoruz. Başkan da diyormuş, beyefendinin 15 günlük alacağı var da parasının peşine düşüyor. Kaç para bağış yapmış kendisi bu odaya 10 senede yaptıysa eğer onun yaptığının iki katını ben yapacağım. Her ay 2 bin TL’lik yemek faturası getiriyor buraya hakkıdır belki devlet vermiştir bu hakkı ona. Her ay bu kadar misafir nereden geliyor. Diyor ki ben şoför esnafının boynunu bükmedim. Şoför esnafının belini büktün. Otoparklarda biliyorsunuz arabalar çürüdü gitti. Benim yetkim olmasa da otoparkta işleri ben yürütüyordum. 11 tane arabayı icra müdürüyle beraber yasa vardı o zaman ben teslim ettim, evrakları da odamda ondan sonra yaklaşık 90 araba daha gitti. Şimdi bunların sahipleri de şikayetçi yasa değişti o dönemden sonra hapis yasası vardı, o durdu neden durdu bu arabası icrada bağlı olan vatandaşlar mağdur oluyor. Bunu Türkiye’de ranta çevirdiler diye. Noterde bin 750 TL’ ye anlaştım. 5 tane avukat ile görüştüm 1 tanesiyle anlaştım. Noterde 750 tl gösterildi bu açık olan bin TL bu nerede kasada. Geldin benim 70 bin TL alacağım var diyorsun, peki 110 bin TL nerede? Demek ki odaya borcun var. Ben evrakla konuşurum. Gelsin beni evrakla suçlasın beni ispat etsin ben bu memleketi terk edeyim. Yalandan yere kimse kimseyi suçlamasın arkadaşlar. Eğer ki bundan sonra suçlamaya devam ederse ben bunun yasal yollarını kullanacağım. Çok teşekkür ederim herkese" ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güçlü dişler için tüketilmesi gereken 7 besin hangisi?
    1. Güçlü dişler için tüketilmesi gereken..
    2. ABD kuklası BAE'den Başkan Erdoğan'a..
    3. Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta..
    4. Kocaeli’nde 31 adet ecstasy ele..
    5. Manisa’da 18 yaşındaki genç babasını..
    6. Mersin'de tren kazası
    7. Ahlat’ta yaz spor okulları kayıtları..
    8. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral..
    9. Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3’ü..
    10. İmamoğlu’nun seçilmesinden sonra..
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. “Bilinçli tüketilen dondurma..
    13. Türkiye'den S-400 açıklaması
    14. Başkan Vergili, Akın’a başarılar diledi
    15. Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. E.Y. Malatyaspor altyapı seçmelerinde..
    18. Dev çekirge bu kez Mardin’de görüldü
    19. Mısır ve ABD’den Abha Havaalanı..
    20. Toros, "Aday olarak Engin Kızılkan..
    21. Palu davasında şoke eden sözler! "Bu..
    22. Trabzon’a yeni inovasyon ve..
    23. Ahlat’ın ‘Sakin Şehir’ kabul edilmesi
    24. “Yatırım ortamına ilişkin reformlar..
    25. Rusya, İran'a yönelik yeni..
    26. Zarif'ten "ABD'nin yaptırımları..
    27. Başkan Pekmezci, yerel hizmetleri..
    28. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    29. Piyasalarda gün ortası
    30. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı