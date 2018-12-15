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Toronto’da Türk Filmleri Haftası

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:48
Toronto’da Türk Filmleri Haftası

TORONTO (AA) - Kanada’nın Toronto kentinde, ilk kez Türk Filmleri Haftası düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği ve Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu ile Yunus Emre Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği, Toronto Üniversitesi İnnis Town Hall Tiyatrosu’ndaki etkinlikte, üç ayrı film gösterildi.

Etkinlikte ilk olarak Çağan Irmak’ın yönettiği, Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in başrolünü oynadığı "Nadide Hayat" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı "Kelebeğin Rüyası" filmi de etkinlikte izleyici ile buluştu.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı ve başrollerini Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin’in paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin de gösterildiği Türk Filmleri Haftası kapsamında, Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğunca resepsiyon verildi.

- "Toronto’da ülkemize büyük bir ilgi var"

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilki gerçekleştirilen etkinliğin, ileriki yıllarda da düzenleneceğini ve geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Şen, Toronto'nun çok kültürlü bir şehir olduğunu belirterek, "Burada yaklaşık 75 farklı film festivali gerçekleştiriliyor. Biz de bunların arasına Türk filmlerini eklemekten onur duyuyoruz. Toronto’da ülkemize büyük bir ilgi var. Görüştüğüm, konuştuğum herkes Türk dizilerini ve filmlerini ilgiyle izlediğini söylüyor. Biz de filmleri seçerken, ülkemizin tarihi ve turistik güzelliklerini sergileyen filmleri önceledik. Bu sayede her sene Toronto’dan ülkemize giden Kanadalıların sayısını artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Gün boyunca gösterilen üç filmi, Toronto’da yaşayan Türk toplumu üyeleri ve yüzlerce Kanadalı sinemasever izledi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:48
  1. Kanada
  2. Toronto’da Türk Filmleri Haftası yapıldı
  3. Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen
  4. Yunus Emre Enstitüsü

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