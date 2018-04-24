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Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 9 ölü 16 yaralı

Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı. 9 kişinin ölüp 16 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

24 Nisan 2018 Salı 00:02
Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 9 ölü 16 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda 9 kişinin öldüğü 16 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu arada Kanada basınında yer alan haberlere göre bazı görgü tanıkları olayda ölenlerin olduğunu iddia etti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 00:02
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