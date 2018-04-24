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Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 9 ölü 10 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 00:02
Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 9 ölü 10 yaralı

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, en az 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

TORONTO POLİSİ: "UZUN BİR ARAŞTIRMA OLACAK"

Toronto polisinden Yardımcı Şef Peter Yuen gazetecilere tüm imkanların seferber edildiğini açıklayarak çevrede çok kamera ve bir çok görgü tanığı olduğunu söyleyerek ”Uzun bir araştırma olacak” dedi. Toronto Polisi tanıkların ve olay hakkında bilgisi olanların ulaşabilmesi için iki özel telefon hattı ayırdıklarını da duyurdu.

Toronto İtfaiye Departmanı Bölge Şefi Stephen Powell, “Araç durmadan önce 1 - 1,5 kilometre ilerledi” dedi. İtfaiye departmanı resmi sosyal medya hesabı olayı “korkunç" olarak nitelendirdi.

KANADA BAŞBAKANI: "KALBİMİZ MAĞDURLARLA"

Kanada Başbakanı Justin Turdeau olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada “Kalbimiz etkilenen herkesin yanında” dedi. Turdeau ayrıca “Önümüzdeki saatlerde daha çok şey öğreneceğiz ve söyleyebilecek daha çok şeyimiz olacak” diye belirtti.

Toronto Belediye Başkanı John Tory itfaiye ve polis departmanlarının olay üzerinde birlikte çalıştıklarını belirterek “Şehrin önerebileceği tüm imkanları Polisin araştırmasına yardım etmek üzere sunuyoruz” dedi.

Polis araç sürücüsünü olayın hemen ardından gözaltına aldı. Ancak sürücü ve amacı hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 00:02
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