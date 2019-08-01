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Toronto’da 14 kişi klordan zehirlendi

Kanada’nın Toronto şehrinde, klor sızıntısı nedeniyle havuzda zehirlenen çoğu çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
Toronto’da 14 kişi klordan zehirlendi

Kanada’nın Toronto şehrinde, klor sızıntısı nedeniyle havuzda zehirlenen çoğu çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 6 çocuktan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.


Havaların ısındığı yaz aylarında, Kanada’da yaşayan birçok kişi serinlemek için havuzlara akın ediyor. Dün öğleden, sonra Ontario Eyaleti’nin Toronto şehrinde yaşanan endişe verici olayda, bir havuzda kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle zehirlenen çoğu çocuk 14 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuğun durumunun ciddi olduğu bildirilirken, zehirlenmelerine sebep olan kimyasalın havuz suyunu dezenfekte edilmekte kullanılan klor olduğu ortaya çıktı. Dün yaşanan olayda çocukların zehirlendiğinin fark edilmesinin ardından, La Salle Splash Park havuzuna acil servis ekipleri çağrıldı. Toplam 8 ambulansın sevk edildiği olay yerinde, zehirlenen 14 kişi sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi.


Zehirlenen kişilerden 6’sının hastaneye kaldırıldığını ve 1’inin durumunun ciddi olduğunu açıklayan acil servis şefi Greg Sage, "Tüm hastalarda mide bulantısı, kusma, sersemlik ve bilinç kaybı şikayeti vardı" ifadelerini kullandı.


Burlington Polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sızıntının nedeninin "olası ekipman arızası" olabileceğini öne sürdü. Halton Bölge Polis Müfettişi Ivan Lortie de "Görünüşe göre havuza bir şekilde yanlışlıkla kimyasal klor enjeksiyonu yapıldı" ifadelerini ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
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