0553 313 94 23

Toronto Raptors’ın şampiyonluk sevinci sürüyor

NBA'de 2019 yılı şampiyonu olarak kupayı ilk kez ABD dışına çıkaran Kanada ekibi Toronto Raptors’ın şampiyonluk sevincine binlerce kişi katıldı

18 Haziran 2019 Salı 00:54
Toronto Raptors’ın şampiyonluk sevinci sürüyor

TORONTO (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek 2019 yılı şampiyonu olan Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor.

NBA'de ABD dışındaki tek takım olan Raptors’ın, şampiyonluk kupasını Toronto'ya getirdiği kutlamalar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Kanada'nın diğer kentleri ile ABD ve diğer ülkelerden de katılımların olduğu belirtilen kutlamalara binlerce kişi katıldı.

Toronto merkeze giden yollar yoğun trafik nedeniyle kapanırken, kupayı taşıyan kortejin Toronto Belediye Başkanlığı binasının bulunduğu Nathan Philips Meydanı'na ulaşması saatler sürdü. Kutlamaların öğle saatlerinde biteceği duyurulmasına rağmen, Toronto şehir merkezinde toplanan Raptors hayranlarının şampiyonluk sevinci de devam ediyor.

Kanada basınında yer alan haberlerde, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtilen kutlamalar yüzünden, belediye otobüsleri ile metronun seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Şehir merkezine araç girişine izin verilmezken, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de tam kadro olarak belli noktalara konuşlandırıldı.

Raptors'ın şampiyonluğa ulaşmasındaki en etkili isimlerden all-star forveti Kawhi Leonard, kutlama otobüsü üzerinde kupa ile özçekim yaptı.

Taraftarların sevinç çığlıkları arasında Nathan Philips Meydanı'na ulaşan Raptors oyuncuları, burada kalabalıkla birlikte Kanada ulusal marşını okudu.

Raptors hayranlarının şampiyonluk kutlamaları, akşam saatleri olmasına rağmen devam ediyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:54
  1. Kanada
  2. NBA 2019 şampiyonu
  3. NBA şampiyonu Toronto Raptors
  4. Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
    1. Mersin’de çıkan fabrika yangını..
    2. Anadolu Efes’ten, Datome ile ilgili..
    3. Milletvekilinin kardeşi kazada..
    4. Muhammed Mursi'nin vefatı
    5. İhvan'dan "Mursi kasten öldürüldü"..
    6. Muhammed Mursi'nin vefatı
    7. Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme..
    8. Toronto Raptors’ın şampiyonluk sevinci..
    9. "Bu bir şehadettir"
    10. Mısır Başsavcılığı Mursi'nin definine..
    11. Yıldırım'dan hakareti inkar eden İmamoğl
    12. Mısır Devrim Konseyi'nden Mursi'nin..
    13. Filistin 1948 İslami Hareketi’nden..
    14. Mursi, sağlık durumunun iyi olmadığını..
    15. NBA şampiyonluğu kutlamasında silah..
    16. ABD'li askerlere füze atıldı!
    17. Muhammed Mursi, AB'nin "turnusol..
    18. Mısır'dan skandal Mursi kararı: İzin..
    19. "PKK ve FETÖ'ye asla göz..
    20. Mursi, darbeye karşı adalet ve..
    21. İBB'den burs açıklaması
    22. ABD'den İran'a "uranyum limitini aşma"..
    23. İran'dan Veliaht Prens'e tepki
    24. Gannuşi: "Mursi'nin vefatından dolayı..
    25. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    26. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika yangını
    27. AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2019
    29. Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında?
    30. 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar..
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap