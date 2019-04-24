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TORKAM E5'ten 217 milyon lira gelir elde edildi

1. Etapta yer alan 124 düzayak dükkanın yüzde 70’i 217 milyon bedelle kısa sürede sahiplerini buldu

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
TORKAM E5'ten 217 milyon lira gelir elde edildi

İSTANBUL (AA) - TORKAM E5’in Açık Çarşı dükkanları açık artırma usulü satışa çıktı. Yaklaşık bin yatırımcının büyük ilgi gösterdiği yüksek katılımlı açık artırmada, 1. Etapta yer alan 124 düzayak dükkânın yüzde 70’i 217 milyon bedelle kısa sürede sahiplerini buldu.

TORKAM İnşaat açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), güvencesinde TORKAM kalitesiyle hayata geçirilen TORKAM E5’in açık artırmaya çıkan Açık Çarşı dükkanları yatırımcıların ilgi odağı oldu.

E5 otoyolunun yanı başında, İstanbul’un altın aksı olarak nitelendirilen bir noktada yükselen TORKAM E5’in Açık Çarşı dükkanları yüksek katılımla yeni sahiplerini bulurken açık artırmada yüksek satış grafiği yakalandı.
Dükkanların 770 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 32 artış sağlanırken üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı dükkanların yüzde 70’i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 217 milyon TL gelir elde edildi.

Banka, eczane, kafe, kuyumcu gibi birçok sektörün yer alacağı Açık Çarşı dükkanlarıyla alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunan TORKAM İnşaat, inşa çalışmaları tüm hızıyla süren projesiyle bulunduğu bölgeye büyük değer katıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, açık artırma ile satışa sundukları Açık Çarşı dükkanlarının yatırımcılar tarafından büyük talep gördüğünü belirtti. 1. Etaptaki 124 düzayak Açık Çarşı dükkanının yüzde 70’inin kısa sürede satıldığını bildiren Dereli, "Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. 770 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunduğumuz Açık Çarşı dükkanlarımız, yüzde 32 artışla yüzde 70’i 217 milyon bedel karşılığında satıldı." ifadelerini kullandı.

Bu satış ve rakamın projeye olan olan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydeden Dereli, "Çünkü ulaşım ağlarının merkezindeyiz. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için bize güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla ülkemize, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


-Yatay mimariye örnek bir proje


3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20 bin 776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (eksi 7) kat bulunuyor.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak.1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.





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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
  1. Torkam

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