Törene katılmamıştı... Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik mesajı
Yeni sistemin resmen başladığı anlamına gelen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı yayınladı.10 Temmuz 2018 Salı 13:52
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
TÖRENE KATILMAMIŞTI
Ahmet Davutoğlu, dün binlerce davetlinin katıldığı ve dünyanın izlediği Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmamıştı.
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TEBRİK ETTİ
Eski Başbakan Davutoğlu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Davutoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’ın yemini ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın @RT_Erdogan’ı ve yeni kabineyi tebrik ediyorum. Allah ülkemize yapacakları hizmetlerde yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’ın yemini ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için hayırlı olsun.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 9 Temmuz 2018
Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın @RT_Erdogan’ı ve yeni kabineyi tebrik ediyorum.
Allah ülkemize yapacakları hizmetlerde yardımcıları olsun.
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