Törene katılmamıştı... Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik mesajı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

TÖRENE KATILMAMIŞTI

Ahmet Davutoğlu, dün binlerce davetlinin katıldığı ve dünyanın izlediği Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmamıştı.

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...

TEBRİK ETTİ

Eski Başbakan Davutoğlu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Davutoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’ın yemini ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın @RT_Erdogan’ı ve yeni kabineyi tebrik ediyorum. Allah ülkemize yapacakları hizmetlerde yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.