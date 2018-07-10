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Törene katılmamıştı... Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik mesajı

Yeni sistemin resmen başladığı anlamına gelen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı yayınladı.

10 Temmuz 2018 Salı 13:52
Törene katılmamıştı... Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik mesajı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. 

TÖRENE KATILMAMIŞTI

Ahmet Davutoğlu, dün binlerce davetlinin katıldığı ve dünyanın izlediği Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmamıştı.

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...

TEBRİK ETTİ

Eski Başbakan Davutoğlu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Davutoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’ın yemini ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın @RT_Erdogan’ı ve yeni kabineyi tebrik ediyorum. Allah ülkemize yapacakları hizmetlerde yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı. 

 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:52
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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