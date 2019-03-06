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Torbalı’ya yeni bulvar

İzmir’in en hızlı gelişen ilçesi Torbalı, meydanlarından sonra yeni bulvarları ve yürüyüş yolları ile dikkatleri çekiyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
Torbalı’ya yeni bulvar

İzmir’in en hızlı gelişen ilçesi Torbalı, meydanlarından sonra yeni bulvarları ve yürüyüş yolları ile dikkatleri çekiyor. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, ilçenin yeni bulvarı olması beklenen İbrahim Kesici Caddesinde incelemelerde bulundu.


İzmir ve çevre ilçelerden yoğun göçün yaşandığı Torbalı’da; yeni meydanlar, yürüyüş yolları, çocuk parkları vebulvarlar yapılıyor.


Torbalı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü "Işıl Işıl Torbalı" sloganıyla başlattığı çalışmalarda, ilçeyi özel uygulamalarla aydınlatırken, bulvarlar serisine de devam ediyor. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin yeni bulvarı olması beklenen İbrahim Kesici Caddesinde incelemelerde bulundu. Torbalı Belediyesi’nin, 800 metre uzunluğundaki cadde de, 20 metre genişliğinde bulvar çalışması yapacağı belirtildi. Yolun sağında ve solunda uzanacak kaldırıma 8 bin metrekare kilit taşı döşeneceği, kaldırımın tamamlanmasının ardından dökülecek 4 bin ton sıcak asfalt ile bulvarın son halini alacağı bildirildi.


Torbalı’nın hızla büyüdüğünü, yaptıkları planlı çalışmalar ile bu büyümeye ayak uydurduklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 5 yılda 175 bin ton asfalt ile 300 bin metre kare kilit taşı döşeyerek büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Muratbey Mahallesi’nde halkın yoğun olarak kullandığı İbrahim Kesici Caddesi’ne kaldırım ve asfalt çalışması, aydınlatma, ağaçlandırmaile farklı bir görünüm vereceklerini dile getiren Başkan Görmez, “İlçe genelindeki yollarımızın bakımını titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşımızın rahat etmesi için 5 yılda asfalt dökme ve kilit taşı döşeme işinde tarih yazdık. Mevcut yollarımızı da tadilata alıp, modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Yapılan kazı çalışmaları ile kötü bir hal alan İbrahim Kesici Caddesi’ni ilçenin en güzel bulvarlarından birisi haline getireceğiz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Kısa sürede hizmete açacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
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