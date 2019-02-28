0553 313 94 23

Torbalı’daki Özbey’in yol sorununa neşter

İzmir’in Torbalı ilçesinde, asfalt ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, Özbey Mahallesi’ni bozuk yol çilesinden kurtardı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:03
Torbalı’daki Özbey’in yol sorununa neşter

İzmir’in Torbalı ilçesinde, asfalt ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, Özbey Mahallesi’ni bozuk yol çilesinden kurtardı. Mahalleye 3 bin 650 metre kare kilit taşı döşendi, 15 ton asfalt döküldü.


Torbalı Belediyesi, Özbey Mahallesi’nde alt yapı çalışması nedeniyle bozulan yolları baştan aşağı yeniledi. Mahallenin bozuk yollarını yüzde 80 oranında yenileyen ekiplerin, kalan kısmı da en kısa zaman içinde tamamlayıp, Özbey’i bozuk yol çilesinden kurtaracağı belirtildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meydana 3 bin 650 metre kare kilit taşı döşeyip, ara sokaklar dahil toplamda 15 ton asfalt döktü. Mahalleye geçtiğimiz ay bir de çocuk parkı kazandıran Torbalı Belediyesi, hal bölgesinde de kantar, kafe ve umumi tuvalet yapımına devam ediyor. Yapılan çalışma ile mahallesinin yol probleminin çok büyük oranda giderildiğini dile getiren Muhtar Şemsettin Kanza, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Özbey’e Millet Bahçesi


Özbey’de asfalt ve kilit taşı döşeme işlemi için alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yapılan çalışma ile Özbey’in rahat bir nefes aldığını belirtti. Özbey’i güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Görmez, "Özbey, ilçemizin hızlı bir şekilde büyüyen mahalleleri arasında yer alıyor. Bir süredir su şebekesi yenileme çalışmaları nedeniyle yolları kazıldı. Asfalt ve kilit taşı döşemek için çalışmanın tamamlanmasını bekledik. Mahallemize oyun parkı kazandırdık. Kantar, kafe ve umumi tuvalet yapım işi devam ediyor. Çok kısa süre içinde tamamlayacağız. Yeni dönemde de Özbey’e ilçemizin en büyük millet bahçesini yapmayı planlıyoruz. Alpkent, Ertuğrul, ve Torbalı mahallelerinin ortak alanında yapımına devam ettiğimiz Millet Bahçesi’nin daha büyüğünü Özbey mahallemizde hayata geçireceğiz. 70 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesinin ikincisini ilçemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da "yakın markaj"
    1. Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da..
    2. Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran..
    3. Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    4. Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? |..
    5. Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat..
    6. Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar..
    7. AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması
    8. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
    9. Terör Örgütü FETÖ davasında sanıklara..
    10. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    11. Güneydoğu'da kültür sanat
    12. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    13. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
    14. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    15. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
    16. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    17. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
    18. Kulaklara zarar veren 7 şey
    19. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
    20. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
    21. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
    22. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
    23. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    24. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol..
    25. Osmangazi badmintonda rakip tanımıyor
    26. Konuk: “Ekonomiyi istikrar büyütür,..
    27. Gaziantep’te yüksek kesimler beyaza..
    28. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    29. Park halindeki traktörün akü ve..
    30. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."