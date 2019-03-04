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Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı, belediye yeniliyor

İzmir’de, Karşıyaka Mahallesi’ni hayata bağlayan köprünün aşırı yağışlarda zarar görmesi üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi köprüyü yenden inşa etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:38
Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı, belediye yeniliyor

İzmir’de, Karşıyaka Mahallesi’ni hayata bağlayan köprünün aşırı yağışlarda zarar görmesi üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi köprüyü yenden inşa etti. Köprünün yenilenmesi mahalle sakinlerini sevindirdi


Torbalı Belediyesi, 7319 sokak ile Küme evlerini Karşıyaka Mahallesi’ne bağlayan ve geçtiğimiz ay ki aşırı yağışlar sonrası yıkılan beton köprüyü yeniliyor. Torbalı Belediyesi’nin yaptığı girişimler sonucu DSİ bölgede çalışma başlattı. Fetrek Çayı üzerinde bulunan köprünün asfalt ve korkulukları da Torbalı Belediyesi tarafından tamamlanıyor. Köprünün, önümüzdeki günlerde yeniden yaya trafiğine açılacağı belirtildi.


Karşıyaka Mahallesi’ne gelen Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de çalışmaları yerinde inceledi. Köprünün eskisinden daha sağlam olarak vatandaşlara hizmet vereceğini ifade eden Başkan görmez, "Yoğun yağmur alan Torbalı’mızda daha önce düzenlemesini yaptığımız Fetrek Çayı’ndaki bu köprü büyük hasar gördü. Köprünün kullanılamaz hale gelmesinden dolayı derhalharekete geçtik ve sorunun çözülmesi için Sayın valimize müracaat ettik. Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın da devreye girmesi ile DSİ Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mahallemizde bir çalışma başlattı. Köprü tamir olma aşamasına geldi. Sonkolonlar yerleştiriliyor. Bu işlemin ardından Torbalı belediyesi olarak köprüyü asfaltlayacağız ve korkulukları yapacağız. İki yakayı bir birine bağlayan çok önemli bir geçit. Çocuklarımızın okula gidip geldiği, vatandaşın alışveriş için çarşıya gidebildiği bir yer. Başlattığımız ıslah projesiyle Fetrek havzasını elden geçirdik. O yoğun yağmurlarda ne kadar önemiş bir iş yaptığım ortaya çıktı. Emeği geçenlere ve muhtarımıza alakası için teşekkür ediyorum" dedi.


Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın ise mahalleleri için çok büyük önem arz eden köprünün yenilenmesi için çalışma başlatan Torbalı Belediyesi ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:38
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