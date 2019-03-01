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Torbalı’daki Mustafa Kemal Mahallesi’nde yüzler gülüyor

İzmir’de Torbalı Belediyesi, Çaybaşı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nin yollarını nakış nakış işliyor.

01 Mart 2019 Cuma 12:04
Torbalı’daki Mustafa Kemal Mahallesi’nde yüzler gülüyor

İzmir’de Torbalı Belediyesi, Çaybaşı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nin yollarını nakış nakış işliyor. Çalışmalar tamamlandığında, mahalleye toplamda 15 bin metrekare kilit taşının döşeneceği belirtildi.


Beş yılda nüfusu 50 bin civarında artan, İzmir’in en hızlı gelişen ilçeleri arasında yer alan kentte Torbalı’da Belediye’nin başlattığı parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları, Çaybaşı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde yoğunlaştı.


Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin son beş yılda çok hızlı biçimde geliştiğini, farklı mahalle ve bulvarlara 300 bin metrekare kilit taşı döşediklerini belirterek şunları söyledi. Görmez, "İZBAN ulaşımının ilçemize gelmesiyle Torbalı’da yeni bir dönem başladı. Çok hızlı; ancak kontrol edilebilir bir büyüme yaşıyoruz. Yeni mahalleler, bulvarlar kuruluyor. İlçenin potansiyelini harekete geçirdik. 175 bin ton asfalt döktük. Bir planlama doğrultusunda mahalle mahalle ilerliyoruz. Özellikle altyapı sorununu kısmen çözmüş olan semtler önceliğimiz oluyor. Sadece parke taşı, asfalt, yaya kaldırım çevre düzenlemesi değil, parklarını, sosyal yaşam alanlarını hepsini topyekun tamamlayıp çıkıyoruz. Maşallah çok iyi bir ekibimiz var. Torbalı’nın her mahallesine ayrı bir değer ayrı bir güzellik katıyoruz" şeklinde konuştu


Torbalı Belediyesi’nin Çaybaşı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde yaptığı yatırımlar, mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılanıyor. Yaklaşık bin kişinin ikamet ettiği mahallede bugüne kadar; çocuk parkı, futbol sahası, açık düğün salonu inşa eden Torbalı Belediyesi bozuk yollara da el attı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü mahalleye kilit taşı döşemek için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında, 15 bin metrekare kilit taşı döşenecek olan mahallenin farklı bir görünüme kavuşacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:04
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