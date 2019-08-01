Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler sertifikalarını aldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, belediyesi tarafından verilen yüzme kursunun ilk dönemi sona ererken, yüzme öğrenen çocuklar sertifikalarını düzenlenen törenle aldı

Torbalı Belediyesi, 2008 yılında hizmete açılan Aquapolis Yüzme Havuzu’nda yüzme bilmeyen miniklere yüzme kursları düzenlemeye devam ediyor. Bu yıl yeniden ücretsiz olarak verilmeye başlanan yüzme kursuna ise yoğun ilgi gösterildi. Yüzme öğrenmek isteyen çocuklar, yaşlarına göre gruplar halinde eğitimlere alındı. 5-11 yaş arası 300 çocuk, alanında uzman eğitmenler tarafından kendilerine verilen yüzme derslerini başarıyla geçip yüzme öğrendi.

2019 yaz dönemi kurslarının ilk bölümü de düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Velilerinde hazır bulunduğu sertifika töreninde kursiyerlere belgeleri, Metropolis Spor Kulübü Başkanı Yaşar Yapar ile Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin tarafından verildi. Yüzme kursunun ikinci döneminin ise 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı, okulların açılmasıyla birlikte sona ereceği kaydedildi. Öte yandan ikinci dönem kursları için kayıtlarında sona erdiği ifade edildi.

2019 yaz dönemi yüzme kursunun ilk döneminin başarılı bir şekilde tamamlandığını, düzenledikleri sertifika töreni ile yüzme öğrenen çocukların mutluluklarına ortak olduklarını dile getiren Torbalı Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin, kursların belirli periyotlarda devam edeceğini söyledi. Alanında uzman dört antrenör ile eğitimlerin aynı hızla süreceğini sözlerine ekleyen Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin, "Bu yıl ücretsiz olarak verdiğimiz yüzme kurslarına yoğun bir talep oldu. Dört antrenörümüz ile çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. 300 öğrencimiz ilk dönem eğitimlerini tamamladı ve sertifika almaya hak kazandı. Yaz dönemi sonuna kadar kursumuz aralıksız devam edecek" dedi.

Torbalı Belediyesi olarak çeşitli dallarda öğrencilere kurslar düzenlediklerini ifade eden Tekin, detaylı bilgi için Belediye Kültür Merkezi’ne başvurulabileceğini kaydetti.