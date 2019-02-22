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Torbalı’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Torbalı’da Kur’an okuma yarışmalarında Türkiye ve dünya birincisi olan hafızların katılımı ile ’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’ etkinliği düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:07
Torbalı’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Torbalı’da Kur’an okuma yarışmalarında Türkiye ve dünya birincisi olan hafızların katılımı ile ’Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’ etkinliği düzenlendi. 2 bin kişilik salon hınca hınç dolarken programı ayakta izleyenler oldu.



Torbalı Belediyesi ile Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu’nun ortaklaşa düzenledikleri Türkiye’nin en güzel Kur’an okuyan hafızlarının katıldığı ‘Kur’an-ı Kerim Ziyafeti’ isimli program yoğun ilgi gördü. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezindeki 2 bin kişilik salonun hınca hınç dolduğu programda davetliler muhteşem bir etkinlik izledi. İlki 2017 yılında gerçekleştirilen programın ikincisi de beklenilenden daha fazla ilgi ile karşılaştı. Etkinliğe;Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı İlçe Müftüsü Hakan Türe, Torbalı Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Gecede Kur’an-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi Furkan Çınar, Türkiye birincisi Mustafa Altın, Türkiye birincisi Enes Özsoy, İzmir Balçova Yeşil Cami İmam Hatibi Ahmet Yüksel, İzmir Çiğli Cami Müezzini Vedat Özarpacı, ünlü Kari İsmail Coşar Kur’a-ı Kerim tilaveti sundu. Öğrenciler işaret dili ile ilahiler seslendirdiler.



"Müstesna bir gece yaşadık"


Okunan Kur’an-ı Kerim ile gönüllerin coştuğu bu etkinliği düzenleyen Şehit Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokul ile Kültür Müdürlüğü personeline teşekkür ederek sözlerine başlayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Halkımızla birlikte çok müstesna bir gece yaşadık. Yüce Allah’ın mübarek kelamını, Türkiye’nin Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan hafızlarından dinlemek ayrı bir güzellik. Kur’an-ı Kerim’in hoş iklimini iliklerimize kadar hissettik. Bize muhteşem bir akşam yaşatan, bunun için çok emek veren; sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:07
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