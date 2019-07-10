Torbalı’da çocuklar için yüzme kursları başladı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, belediyeye ait yüzme havuzunun kapılarını hizmete açmasının ardından, ilçede yaşayan çocuklara özel ücretsiz yüzme kursları da verilmeye başlandı.

Torbalı Belediyesi’ne ait Aquapolis Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri, geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Haftanın 7 günü açık olan tesiste hem giriş fiyatları hem de yiyecek-içecek fiyatları minimum tutuldu. Hafta sonu ailelere özel olan tesisin, hafta sonu 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, hafta içi ise 13.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi. Havuzda can güvenliğini sağlamak içinde 9 cankurtaran, 1 acil tıp teknisyeni ve 1 hemşirenin görev yaptığı öğrenildi.

Çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla her yıl açılan yüzme kursları da başladı. Kurslar, Torbalı Belediyesi bünyesinde kurulan Metropolis Spor Kulübü’nün kadrosuyla Aquapolis Yüzme Havuzunda verilirken, 2008-2014 yılları arasında doğan çocukların eğitim gördüğü yüzme kursları ücretsiz veriliyor. Birinci grup kayıtların dolduğu yüzme kursunun ikinci grup kayıtları da devam ediyor. Eylül ayına kadar yüzme kurslarından faydalanacak olan öğrenciler için kayıtların belediye kültür merkezinde yapılacağı, kursların hafta içi saat 09.00 ile 12.00 arasında gerçekleşeceği açıklandı.

Kurslar ücretsiz

Şuan 270 öğrencinin aktif olarak yüzme kurslarından faydalandığını ifade eden Aquapolis Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin bağlı olduğu TORBEL Müdürü İsmail Takak, "4 antrenör eşliğinde, çeşitli gruplar halinde yüzme kurslarımız devam ediyor. Birinci dönem kayıtlarımız tamamlandı. Kurban Bayramı sonrasında ikinci dönem eğitimlerimiz başlayacak. Dileyenler ücretsiz şekilde kültür merkezimizden ikinci dönem için kayıt yapabilir. İlçe sakinlerimizin tamamının bu imkanlardan yararlanabilmesi adına Belediye Başkanımız İsmail Uygur’un talimatıyla kurslardan ücret almıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tesislerin vatandaşa da açık olduğunu ifade eden Takak, “Bir belediye tesisi olmamıza rağmen bu alanda hem fiyat hem kalite olarak üst sıralardayız. İzmir’deki belediye tesisleri arasında en büyük olimpik havuz bizim bünyemizde. Tüm Torbalılıları tesislerimizden faydalanmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.