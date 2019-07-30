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Torbalı’da bakımsız kalan masal parkı tadilata alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, açıldığı günden bu yana özellikle çocukların uğrak noktası olan; ancak son yıllarda bakımsız kalan Masal Dünyası Tematik Parkında tadilat çalışmaları başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:53
Torbalı’da bakımsız kalan masal parkı tadilata alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, açıldığı günden bu yana özellikle çocukların uğrak noktası olan; ancak son yıllarda bakımsız kalan Masal Dünyası Tematik Parkında tadilat çalışmaları başladı.


Torbalı ilçesinde, Masal Dünyası Tematik Parkı tadilata alındı. Önceki yıllarda; aletleri kırılan, ışıklandırmaları eskiyen, boyaları dökülen ve hatta sıvaları çürüyen parkın, usta ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ilk günkü haline getirileceği ifade edildi. İlk açıldığında İzmir’den bile bazı vatandaşların dikkatini çekerek uğrak noktalardan biri olan tematik parkın, ağustos ayının sonunda tamamlanıp hizmete açılacağı kaydedildi.


Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, sosyal medyadan ise tadilat çalışmalarının müjdesini verdi. Torbalı Belediyesi de hesabından, "2012 yılında hizmete açtığımız Ege Bölgesi’nin ilk en büyük tematik parkı olan Masal Dünyası Parkı, bakımsızlıktan kurtarılıyor. Kaderine terk edilen parkımız tadilata girmiştir. Tüm halkımıza duyurulur" notunu paylaştı.


Torbalı Belediyesi ayrıca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen masal parkı geçtiğimiz günlerde tadilata alındı. Bölgenin en önemli alanlarından biri olarak görülen parkımız ilk günkü gibi olması için 11 kişilik deneyimli ekip ile çalışma yapılıyor. Çalışma kapsamında; kırılan, boyası zarar gören ve çürüyen tüm oyuncaklarımız ve kullanım alanları onarılacak. Masal parkı içerisinde bulunan her detay ilk gün ki gibi hazır hale getirilecek. Ağustos ayının sonlarına doğru çalışmalar tamamlanıp, kapıları yeniden vatandaşımıza açacağız."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:53
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