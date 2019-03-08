Torbalı sokakları ışıl ışıl

İzmir’de Torbalı Belediyesi; cadde, bulvar ve ticaret merkezlerinin tamamına yakınını özel aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl hale getirdi.

Torbalı Belediyesi, ilçede ekonomik ve sosyal hayatı canlı kılmak amacıyla başlattığı özel aydınlatma çalışmalarıyla; cadde, bulvar ve ticaret merkezlerinin tamamına yakınını özel aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl hale getirdi. Proje kapsamında Subaşı’nın da ışıkları yanmaya başladı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise ışıl ışıl bir Torbalı hayalini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar; Abdülhamit Caddesi, Metropolis Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Atatürk Mahallesi Bekir Sakarya Caddesi,Ayrancılar Barış Manço Caddesi, Yazıbaşı Atatürk Caddesi’ni ışıl ışıl yapan belediye son olarak Subaşı Mahallesi’nde ışıklandırma çalışmasını tamamladı. Mahallelerin siluetini değiştiren çalışmalarına devam eden Torbalı Belediyesi, TOKİ’de de ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor. Subaşı Mahallesi’nin ortasından geçen Torbalı-Tire yoluna kaldırım döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddeyi baştan aşağı ışıklandırarak aydınlattı. Yapılan çalışma ile ihtişamlı bir görüntüye kavuşan yolu gören mahalle sakinleri, hayranlıklarını gizleyemedi. Mahallerine yapılan yatırımlardan son derece memnun olan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ediyor.

Dekoratif aydınlatma lambalarının takılması ile Torbalı’nın birçok mahallesinin farklı bir görünüme kavuştuğuna değinen Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, seçilmesi halinde yeni dönemde Yeşilköy’den başlayıp Pamukyazı çıkışına kadarki 22 kilometrelik kara yolunda kaldırım ve aydınlatma çalışması yapmayı planladığını söyledi. Işıl ışıl bir Torbalı için mahalleleri aydınlatmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Görmez, "Kaldırımı olmayan mahallelerimizde yolun her iki tarafına kaldırım yapıp, dekoratif aydınlatma direkleri dikiyoruz. Enerji tasarruflu aydınlatma direklerimiz mahallelerimizin ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Bugüne kadar birçok mahallemizde bu çalışmayı yaptık. Şuna TOKİ’de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni dönemde de İzmir Aydın kara yolunu ışıl ışıl yapmak için bir proje hazırladık. Bu yolu baştan aşağıya aydınlatıp Torbalı’dan geçenlerin ilçeye hayran kalmalarını sağlayacağız" dedi.