Torbalı Belediyesi’nden tarihi okula özel dokunuş

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 1927 yılında inşa edilen ilçenin ilk okulu olma özelliğini taşıyan Kazımpaşa İlkokulu’nun bahçesi, belediye tarafından düzenlendi. Belediye ekipleri, Kazımpaşa’nın bahçesine 3 bin metrekare kilit taşı döşedi, sosyal alanlarını onardı.

Beş yıllık görev süresi boyunca eğitime 60 bin metre kare arsa bağışlayıp, ilçeye 30’a yakın okul kazandırılmasını sağlayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, eğitime destek olmaya devam ediyor. Okulların her türlü ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Başkan Görmez, bu kapsamda gelen talepleri geri çevirmiyor.

Torbalı Belediyesi, ilçenin en köklüeğitim kurumları arasında yer alan 1927 yılında inşa edilmiş Kazımpaşa İlkokulu’nun bahçesine kilit taşı döşeyip, okul bahçesini renklendirdi. Çocukların daha güvenli bir ortamda oynamaları ve aşırı yağışlarda bahçesinin su basmasını engellemek amacıyla okul yönetiminin talebi üzerine okul bahçesi tadilata alındı. Bahçede yapılan zemin düzenlemesinin ardından 3 bin metre kare kilit taşı döşendi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma ile okulun görüntüsünü değiştirdi, sosyal alanları onardı.

Beş yıl önceki seçim beyannamelerinde ’en büyük önceliğimiz eğitim ve sağlık’ dediklerin hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez,"Torbalı’da hayata geçirdiğimiz 300 projenin tamımı vatandaşımız yaşam ve eğitim kalitesiyle ilgili. Yollar, meydanlar, hastaneler, alt geçitler, sosyal eğitim merkezleri, sosyal market, evde bakım birimi, bulvarlar bütün projeler, yatırımlar çocuklarımızın mutluluğu için; ama bunlardan en önemlisi bence ilçemize kazandırılan 30 yeni okul oldu. Biz arsa ürettik Milli Eğitim Bakanlığı okul yaptı. Torbalı’mızda ilköğretime devam eden 40 bin dolayında öğrencimiz var. Önümüzdekidönem bu sayı daha da artacak. İlçe nüfusumuz da beş yıla 40 binin üzerinde arttı. Eğitime, sağlığa, kentleşmeye, altyapıya, ulaşıma bu anlamda çok yatırım yapmak zorundayız. İlçemizin tarihi simgelerinden olan Kazımpaşa İlkokulu’nda da kötü durumda olan bahçeyi daha modern bir görünüme kavuşturduk. 3 bin metre kare kilit taşı döşenen okulumuz çok güzel bir görünüme kavuştu" diye konuştu.