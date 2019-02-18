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Torbalı Belediyesi’nden bez torba kampanyası

İzmir’de Torbalı Belediyesi, plastik poşet kullanımını en aza indirmek için ilçe sathında önemli bir kampanya başlattı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:36
Torbalı Belediyesi’nden bez torba kampanyası

İzmir’de Torbalı Belediyesi, plastik poşet kullanımını en aza indirmek için ilçe sathında önemli bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, 10 bin bez torba ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılmaya başlandı.


Plastik poşet kullanımını en aza indirmek için 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren çevre kanununa bir destek de Torbalı Belediyesi’nden geldi. Torbalı Belediyesi bez torba kullanımını teşvik için ilçe çapında bir kampanya başlattı. Kampanyanın ilk ayağında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, eşi Arzu Görmez ile birlikte çarşıdaki vatandaşlara bez torba dağıttı. Üzerinde Torbalı Belediyesi’nin amblemi olan bez torbalara vatandaşlar da büyük rağbet gösterdi. İlk etapta iki bin adet dağıtılan bez torbalardan, 10 bin tanesinin daha ilerleyen günler de vatandaşlara dağıtılacağı ifade edildi. Kampanyanın amacının; bez torbaların her eve girmesini temin ederek çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak olduğu belirtildi.


Torbalı’da başlattıkları kampanyanın temel hedefinin doğayı korumak olduğunu vurgulayan Başkan Görmez, "Eskiden poşet yerine, tamamen doğal olan kese kağıtları bez torba ve file kullanılırdı. Bu sayede insanların yedikleri de içtikleri de sağlıklı kalıyordu. Günümüzde ise durum çok farklı. Ciddiye alınmadığında insan vücudunda geri dönüşümsüz hasarlar bırakabilen naylon poşetleri, hayatımızdan tamamen çıkarmamız gerekiyor. Çok ucuza mal edilen bu poşetler, kalitesine göre gerek kullanım anında gerekse bozulma anında, çevreye ve besinler üzerine yapısındaki kimyasallar sayesinde ciddi etkilere sahip. Ek olarak bir naylon poşetin doğadan tamamen yok olabilmesi için denizde ise 400 yıl, karada ise 800 yıl kadar bir zaman geçmesi gerekli. Bütün bunları dikkate aldığımızda naylon poşet kullanımını tamamen terk etmemiz gerektiğini görüyoruz. Torbalı halkına toplamda 10 bin adet bez torba dağıtacağız. Bunun ilçemizde naylon poşet kullanımının azaltılmasına önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:36
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