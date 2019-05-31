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Torbacılık yaptığı ileri sürülen kadın yakalandı

Adana’da torbacılık yaptığı ileri sürülen bir kadın yakalandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:31
Torbacılık yaptığı ileri sürülen kadın yakalandı

Adana’da torbacılık yaptığı ileri sürülen bir kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 55 yaşındaki N.Ç.’nin sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.


Polis ihbar üzerine yaptığı baskında zanlıyı cebinde iki uyuşturucu hapla birlikte yakaladı. Polisin, sokakta yakaladığı bir kişi ise ifadesinde, N.Ç. adlı kadından hap aldığını söyledi.


Uyuşturucu satmadığını ileri süren şüpheli N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:31
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