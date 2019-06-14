Torbacı: "Uyuşturucu satmıyorum sevgilime temin ediyorum"

Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısının yakalanması için polis operasyon düzenledi. Baskın sırasında eroini evin damından atan zanlının, "Uyuşturucu satmıyorum sevgilim eroin bağımlısı ona eroin temin ediyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, bir evde eroin satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesindeki belirtilen adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden İbrahim Ö. kaçmaya çalıştı. Dama çıkan şahıs. elindeki poşeti yantaraftaki evin damına attı. İbrahim Ö’nün attığı poşetin içinden paketlere sarılı vaziyette 34.6 gram eroin, 13.5 gram da esrar çıktı. Olayla ilgili İbrahim Ö. ve 34 yaşındaki ev arkadaşı Ersin Y. gözaltına alındı.

İbrahim Ö’nün emniyetteki sorgusunda, “Ben uyuşturucu satıcısı değilim. Çok sevdiğim, ancak uyuşturucu bağımlısı olan sevgilim beni terk etmesin diye ona uyuşturucu temin ediyordum” dediği öğrenildi.

Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim Ö. ve Ersin Y., sevk edildikleri Adana Adliyesinde çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘adli kontrol’ tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.