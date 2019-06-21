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Torbacı operasyonu: 58 gözaltı kararı

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 06:40
Torbacı operasyonu: 58 gözaltı kararı

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktioperasyon düzenlendi.



Baskın sırasında evden kaçmak isteyen zanlı havaya ateş edilerek durduruldu


Özel Hareket polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskın sırasında bir şüpheli evinin damından atlayarak kaçmaya başladı. Özel hareket timleri zanlının peşinden koşarak havaya ateş açtı. Ardından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak polis aracına bindirildi.



Operasyon genelinde gözaltına alınan zanlılar ise adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Operasyonda, 13 gram kokakin, 125 adet ectasy hap, 55 adet lyrica hap, 58 gram esrar maddesi, 2 gram skunk maddesi, 10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 76 gram metamfetamin ile 57 gram eroin ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 06:40
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