Topuklu ayakkabılar ayak sağlığınızı bozabilir

Yüksek topuklu ayakkabıların ayak sağlığı açısından bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Bütün yükü çeken ayaklarımızın sağlığını korumak için doğru ayakkabı seçimine dikkat etmemiz gerekiyor.

Ayakları zorlayıcı yüksek topuklu ayakkabıların olumsuz etkilerinden söz eden Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, “Yüksek topuklu ayakkabılar, modanın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmekte, şık ve estetik görünümleri nedeniyle kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ancak ayak sağlığına olumsuz etkileri olduğu gibi sık veya devamlı kullanıldığı takdirde, diz, kalça ve lomber bölge (bel) üzerinde de çeşitli olumsuz etkileri söz konusudur. Öncelikle yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde ayak bileği burkulmalarına bağlı yumuşak doku yaralanmaları ve ayak bileği kırıkları daha sık görülmektedir. Yüksek topuklu ayakkabı giyildiğinde vücut ağırlığı öne doğru yer değiştirir, yürüyüş kinematiği bozulur, ayağın ön kısmına ve parmaklara normalden daha fazla yük biner. Ayakta tırnak bozuklukları, nasır, çekiç parmak deformitesi ön ayak ağrıları, topuk ağrıları görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda, baldır arka kaslarında, aşil tendonunda kısalık ve gerginliğe sebep olabilir. Ayrıca, ayak ve ayak bileğinin doğal pozisyonda olmaması sebebi ile zincir şeklinde diz, kalça ve omurga etkilenebilir, yük dağılımında dengesizliğe bağlı olarak, ayak, ayak bileği dışındaki bu eklemlerde de ağrı görülebilir." diye konuştu.

Uzun süre topuklu ayakkabı giymenin kemiklerde kalıcı hasarlara yol açacağını vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, “Yüksek topuklu ayakkabı giyilme süresi ve sıklığı arttıkça doğal olarak sağlığınıza olumsuz etkileri artmaktadır. Bu yüzden topuklu ayakkabıların giyilmemesi ya da sınırlı süre ile sadece özel günlerde giyilmesi sağlığınız açısından daha doğru olacaktır. " dedi.