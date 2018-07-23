Topuk çatlağını iyileştirmek için...

NEMLENDİRİCİ KREM İLE TOPUK ÇATLAĞINA İYİ GELİYOR!

GEREKLİ MALZEMELER:

1 adet nemlendirici krem

1 adet pamuklu çorap

UYGULAMA ŞEKLİ

İlk olarak ayak topuklarınıza nemlendirici kremi yoğun oranda sürün.

Daha sonra çoraplarınızı giyerek, sabaha kadar bekletin. Nemlendirici kremin daha derine nüfuz etmesi ve yumuşaması için çorap giymeyi ihmal etmeyin.

BAL VE ZEYTİNYAĞI İLE TOPUK ÇATLAĞI KÜRÜ

GEREKLİ MALZEMELER:

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

UYGULAMA ŞEKLİ

Küçük bir kasenin içerisine balı koyun.

Daha sonra balın üzerine zeytinyağını ilave edin ve bir süre karıştırın.

Bu karışımı topuklarınıza yavaş yavaş sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bekletin.

Ayak topuklarının çatlamasını tedavi etmek için bu karışımı haftada iki ya da üç kere mutlaka tekrarlayın. Balın anti bakteriyel özelliği olduğu için topuk çatlağını aynı zamanda enfeksiyona karşı da koruyacaktır.