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Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Adana’da sulama kanalına düşen topu almak için suya giren 6 çocuktan 4’ü kurtarıldı, 2’si kayboldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Adana’da sulama kanalına düşen topu almak için suya giren 6 çocuktan 4’ü kurtarıldı, 2’si kayboldu.


Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesinde boş arazide futbol oynayan çocukların topu, DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Çocuklardan biri topu almak için suya girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları da onu kurtarmak isterken girdikleri suda akıntıya kapıldı. Suda sürüklenerek yardım çığlıkları atan çocukların imdadına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar 6 çocuktan 4’ünü kurtararak kanaldan çıkardı. Çocuklardan ikisi akıntıya kapılarak kayboldu.


Durumun bildirilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar olay yerine gelerek sulama kanalında arama kurtarma çalışması başlattı.


İki çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48
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