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Topraktan uyuşturucu çıktı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda hurdalığa yapılan baskında uyuşturucu bahçeye gömülü halde bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:39
Topraktan uyuşturucu çıktı

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda hurdalığa yapılan baskında uyuşturucu bahçeye gömülü halde bulundu. Toprağa kazarak uyuşturucu çıkaran narkotik ekipleri başarılı bir operasyona imza atarken olayda 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan birinin ise ceza evinde olduğu ve şebekeye müşteri temin ettiği ortaya çıktı.


Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kente metamfetamin isimli uyuşturucu madde getirerek ortak hareket ettiği kişilerle birlikte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Organizasyon içinde farklı işler üstlenen şebeke üyeleri belirlenerek takibe alındı. Zehir tacirlerinden uyuşturucu madde temin eden kişiler takip sırasında narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu maddelerin parçalara bölünerek kentin farklı noktalarında depolandığını ve satışa çıkarıldığı adresleri de tespit ederek harekete geçti. 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler H.K., Y.G., V.B., O.E. isimli şüphelileri gözaltına aldı.



Zehir taciri ceza evinde de boş durmadı!


Yakalanan şahıslardan H.K.’nin getirdiği uyuşturucuları saklayan V.B.’nin hurdalık olarak kullandığı bahçede arama yapan ekipler toprağa gömülü metamfetamin ele geçirdi. Polis toprağı kazarak uyuşturucuyu çıkardı.Bir başka yakalanan bayan şüpheli Y.G.’nin ise evinde satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda bulunan 13 paket halinde 149 gram metamfetamin, 66 adet tabanca fişeğine ve bir adet hassas teraziye el konuldu.


Şebekeye uyuşturucu madde kullanıcılarını yönlendirdiği belirlenen ve halen cezaevinde bulunan E.K., isimli şahıs ve adli mercilere sevk edilen dört 4 zanlı olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklandı.


Öte yandan, operasyon anı ve uyuşturucu maddelerin yakalanması polis kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:39
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