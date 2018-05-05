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Topraktan bunu çıkardı! 48 bin lira ceza yedi

Elazığ'da topraktan 6 kilogram salep soğanı toplayan vatandaş 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 48 bin 625 lira para cezası aldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:29
Topraktan bunu çıkardı! 48 bin lira ceza yedi

Elazığ`ın Alacakaya ilçesinde 6 kilogram salep soğanı toplayan şahsa "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 48 bin 625 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi`nde önleyici devriye görevi yaparken şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada yasak olmasına rağmen toplanan 6 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Bunun üzerine jandarma durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahıs hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 48 bin 625 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, ele geçirilen 6 kilogram salep soğanının, toplandığı aynı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tekrar ekimi yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:29
  1. Elazığ
  2. salep soğanı

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