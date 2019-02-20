İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yıldız Teknik Üniversitesiyle Davutpaşa'da yaptırdığı cam seradaki topraksız tarımda, ikinci dikim başladı.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, cam serada incelemelerde bulundu ve marul dikimi gerçekleştirdi.

Baraçlı AA muhabirine yaptığı açıklamada, topraksız tarımın İstanbul ve çevresinde yaygınlaşabileceğini söyledi.

Topraksız tarım uygulamalarında ilk başlarda sera yapım maliyetinin yüksek olduğunu ancak daha sonra çok yüksek verim elde edildiğini dile getiren Baraçlı, bu tip uygulamaların yaygınlaşması halinde yüksek fiyatlı ürünlerin ucuzlayabileceğini belirtti.

- "Domatesin 6 çeşidini üretiyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte daha önce atıl bir serayı elden geçirerek kullanılır hale getirdiklerini anlatan Baraçlı, "Buradaki tarım uygulamamızın ilk hasadını ocak ayında aldık. Hakikaten bizim için çok önemli bir çalışma. Burada üç tip ürünümüz var. Bunlar: Marul, domates ve çilek. Domatesin 6 çeşidini burada üretme gayreti içerisindeyiz. Tabii ki kullandığımız araç ve malzeme de tamamıyla yerel ve milli. Bu konuda son derece hassasiyet gösteriyoruz. Malzemelerin yanı sıra tohum ve bitkisel elementlerin de yerli ve milli olmasını tercih ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de topraksız tarım uygulamalarının olduğuna işaret eden Baraçlı, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimler olarak bu tarz uygulamaların yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Burası bir pilot uygulama. Yıl sonuna kadar bu çalışma ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Hem akademik hem de maliyet karşılaştırmaları yaparak neler yapacağımızın kararını vereceğiz. Domates, çilek ve marulun yanı sıra ekstra yeni ürünler de dikmeyi planlıyoruz. Biber ile ilgili bir uygulamamız olacak. Burada verim kapasitesi çok yüksek. Mesela aynı alanda yılda 40 bin marul alınırken, biz burada yılda 400 bin marul alabiliyoruz. Alan küçük olmasına rağmen verim çok yüksek oluyor. Maliyet kıyaslamalarını yaparak ona göre bir çalışma yürüteceğiz."

- "Sebze fiyatlarına fren etkisi yapar"

Baraçlı, aldıkları ilk ürünlerin İBB'nin sosyal tesislerinde insanlara sunduğunu ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydederek, "Şimdiye kadar aldığımız tepkiler çok üst seviyede. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için üniversitemizle birlikte bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını planlıyor ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaman zaman yaş sebze fiyatları tartışma konusu oluyor. Bu tür uygulamalar, fiyat dalgalanmalarında fren etkisi yapar. Biz, zaten bu amaçla çalışma yaptık. İstanbul ve yakın bölgede bunlar yapılabilir mi? Buna ilişkin de AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul ve yakın bölgesindeki arazilerde özellikle Trakya'da bunlar denebilir." ifadelerini kullandı.

Üretimde kimyasal kullanılmadığını dile getiren Baraçlı, "Ürünlerimiz çok güzel ve kaliteli. Tamamıyla yerli ve milli düşüncelerle üretim yapılıyor. Marul hasadını aldığımız için yeni dikim yapacağız. 45 günde bir yılda yaklaşık 8 defa ürün almayı hedefliyoruz bu serada." dedi.